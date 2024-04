Une ode incandescente à l'amitié Chloé et Clara se réfugient à la campagne dans la maison de leur enfance. Elles partagent une amitié fusionnelle, comme il ne peut en exister qu'à l'adolescence. Les deux jeunes filles n'ont qu'un été pour se reconstruire, loin d'une civilisation qui les étouffe. Rendues à l'innocence du monde, sans règles et sans limites, elles vont panser leurs blessures à coups de forêt, de lac, de feuilles, de feu, d'étoiles. Un moment d'absolu où s'approfondissent les plus grandes douleurs du passage à l'âge adulte. "Quand l'amitié fusionnelle entre deux jeunes filles devient un rempart contre les agressions du monde, dans un refus qui tient de l'absolu". La Presse Mikella Nicol est née en 1992 au Canada. Elle est libraire à Montréal, où elle a complété une maîtrise en création littéraire. Les Filles bleues de l'été, son premier roman, a été salué par la critique. Sa nouveauté, Mise en forme, vient de paraître au Nouvel Attila.