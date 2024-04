Namur s'ouvre sous le regard de Pierre Rahier. Jour et nuit, il s'y soumet. Les images amènent le lecteur à s'immerger dans ce microcosme. Des histoires surgissent, des interactions se créent, Namur révèle son côté mystérieux. Pierre ajoute la couleur au noir et blanc. Comme un instant de respiration, il offre un regard ambivalent alliant la douceur de la lumière et la dureté de l'instant présent.