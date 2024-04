Mesurez ce qui compte. La méthode qui inspire les entreprises gagnantes

Qu'est-ce qui a changé depuis 1999 et la "révélation" des OKR de John Doerr aux fondateurs de Google ? De nombreuses entreprises du monde entier ont adopté la démarche Objective and Key Results, avec un suivi rigoureux et un pilotage stratégique de leur développement. Outil complet de gestion et de management, il canalise les efforts et facilite la coordination en faisant ressortir les éléments-clés de la chaîne de valeur. Parce qu'ils défient les silos, ces indicateurs relient les objectifs de chacun, consolidant la culture d'entreprise et fidélisant les talents. Leroy Merlin, Decathlon, Renault, la Société Générale ou encore Michelin... tous ne jurent que par les OKR. Pourquoi pas vous ?