Chantonnements de Geoffroy est comme il le décrit dans le texte introductif de son livre, une mise en image d'une galerie sonore secrète, celle de la musique qu'il ne joue plus assez au profit de sa pratique de la peinture. Il joue alors ces accords colorés comme des recherches de compositions, et chantonne quelques noms, quelques idées de titres, de personnages. L'ensemble devient une longue et généreuse galerie de visuels colorés et de lignes noires venant créer du contraste et de la figuration. Ce livre s'inscrit dans la collection Confidens.