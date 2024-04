Nous revoir est une histoire de choix, de passions et d'aspirations qui nous plonge dans les dédales de l'amour et de la musique. Inspiré par des personnages authentiques et attachants, ce roman nous rappelle que la vie est faite de rencontres inattendues, de défis inévitables et d'instants magiques qui nous invitent à vivre pleinement, avec passion et sans regret.