Caire Obscur

Dany Roche, un adolescent qui vit au Caire en 1930, découvre qu'il est le petit-fils de Daniel-Marie Fouquet, le célèbre égyptologue. Depuis toujours, il porte autour du cou une médaille représentant une divinité inconnue : Usil. En découvrant le journal de bord de son grand-père, Dany comprend que Fouquet a découvert ce médaillon en démaillotant une momie. L'égyptologue possédait d'ailleurs une superbe collection de pièces antiques et de momies qui a été démantelée lors d'une vente aux enchères. Avec l'aide de sa bande d'amis, Dany va tenter de suivre la trace de la "momie d'Usil", et de percer le secret de la quête mystérieuse de son grand-père. Dany lors de cette aventure découvrira ce que sont l'archéologie et les mystères des dieux égyptiens, et vivra des aventures palpitantes ! Mais les membres du "Dead club" ne sont pas les seuls à suivre la trace des trésors du Docteur Fouquet.