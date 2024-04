Journal intime d'un touriste du bonheur

Un ouvrage vivant et inspirant qui aborde de manière décomplexée le travail sur soi et qui donnera envie de s'y mettre aussi ! Au programme du voyage de Jonathan : une retraite méditative de dix jours au Rajasthan, dans le silence le plus total, suivie de trois mois de pérégrinations en Inde, à la recherche du bonheur. Une quête spirituelle où se croisent méditation et addictions, raison et mysticisme, yoga et sexe tantrique, sous la plume d'un jeune homme intrépide et décomplexé. Dans ce livre initiatique, follement drôle, Jonathan Lehmann nous transmet la richesse des enseignements qu'il a reçus et qui nourrissent son cheminement vers la paix intérieure. "Inspirant, drôle... à peine fini, j'ai décidé de le relire une nouvelle fois. Une pépite ! " Femina Après une première vie comme avocat d'affaires, Jonathan Lehmann est désormais étudiant du bonheur. Ses méditations guidées sont suivies par des centaines de milliers de personnes et sa communauté des Antisèches du Bonheur compte plus de 300 000 membres. Il est également l'auteur des Antisèches du bonheur (2020) et de Journal intime d'un voyageur chamanique (2020).