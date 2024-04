Une chouette poulette

Agathe est trop stylée, vraiment trop chouette et quand elle débarque dans le poulailler, toutes les poulettes veulent lui ressembler. Toutes ? Non. Car Léonie n'a pas du tout envie de ressembler à une princesse. Léonie a son propre style, Léonie pense par elle-même. Mais est-ce si facile d'être soi et de s'affirmer quand on ne ressemble pas aux autres ?