Amour, sexe et Terre promise

Raconter le conflit depuis la chambre à coucher. Entamée en 2018, cette enquête intime donne la parole à seize témoins, hommes et femmes, palestiniens et israéliens, arabes et juifs, qui racontent comment la guerre et la religion s'insinuent dans leur vie amoureuse et sexuelle. Une vie codifiée, contrainte, blessée : l'amour sous le joug de la géopolitique. Avec délicatesse et sans tabou, cette BD éclaire d'un jour inédit un conflit qui dure depuis des décennies.