Libre en deux temps... trois mouvements. Douter, s'informer, prendre conscience

UN VOYAGE DANS LE TEMPS A LA RECHERCHE DES VERITES PERDUES. Vous risquez d'aimer perdre ce que vous pensiez savoir et ce que vous croyiez être, comme Pinocchio qui, à la fin ou, devrions-nous dire, au tout début de son histoire, s'exclame en s'adressant à son père : "Comme j'étais drôle quand j'étais une marionnette ! " En avez-vous le courage ? L'homme DOUTE, S'INFORME, PREND CONSCIENCE, SE REVEILLE et devient philosophe pour libérer ses semblables qui "dorment" encore, et finalement pour sortir des labyrinthes de la tromperie.