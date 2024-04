Les 101 KDramas à voir absolument !

Le seul guide intégralement dédié aux séries TV coréennes ! Un guide pratique des meilleures séries TV coréennes (appelées " KDrama ", alias Korean Drama) classées par genres ! Au fil de ce guide de 204 pages, le lecteur va pouvoir découvrir 101 KDramas parmi les meilleurs et classés selon 10 catégories : Romance, Science-Fiction, Fantastique, Horreur, Costumes/Historique, Médical, Thriller/Polar, Action, Juridique, Famille/Tranches de vie. POINTS FORTS - Le seul guide intégralement dédié aux dramas coréens - Un format pratique (13x19 cm) qui permet d'être emporté partout - Un concentré de dramas récents. Sont ainsi traités, par exemple, les célèbres Squid Game, Sweet Home, Alchemy of Souls, It's Ok not to be Ok ou encore The Glory. - Des thématiques variées pouvant plaire à tous les goûts - Le guide s'adresse autant aux débutants qu'aux " dramavores " confirmés - Des fiches dramas accompagnés de QR CODE permettant la lecture des bandes-annonces - Chaque critique contient un résumé du drama ainsi qu'une synthèse de ses points forts et de ses points faibles. - Un index à la fin du livre, par ordre alpahbétique, permet de retrouver rapidement les Dramas désirés.