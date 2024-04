Le génie et les ténèbres - Léonard de Vinci et Michel-Ange

Léonard de Vinci et Michel-Ange sont nés pour être rivaux. Rien ne les a opposés davantage que leurs tempéraments. Au point qu'ils figurent deux pôles artistiques extrêmes, deux façons radicalement différentes de vivre, à cette époque fabuleuse de la Renaissance qui marqua l'histoire de la civilisation occidentale comme une charnière. Ils sont les deux phares, aveuglants, de l'Italie renaissante. Deux rivaux légendaires, dans un monde qu'ils redessinent à leur idée. Michel-Ange et Léonard... Léonard et Michel-Ange... L'un est un perfectionniste acharné, dont la rigueur et la piété confinent à la rudesse. L'autre un hédoniste touche-à-tout, aussi léger qu'insaisissable. Aussi dissemblables l'un de l'autre qu'à nul autre pareil, ils se disputent alors le titre de " génie " des temps. Mais dans le duel qu'ils se livrent, qui est la lumière ? Qui, l'ombre ? Portraits croisés en clair-obscur... " Une vaste et truculente fresque de l'Italie renaissante. " Historia " Au fil d'un récit haut en couleur où les dons de conteur se conjuguent à la finesse de la critique, Roberto Mercadini montre comment le contraste de leurs oeuvres reflète l'opposition de leur caractère. " Le Figaro Histoire " Une belle leçon d'histoire de l'art qui se lit comme un feuilleton, plein de coups de théâtre et d'épisodes incroyables. " Le Pèlerin Traduit de l'italien par Lucien d'Azay