La vengeance, le pouvoir et le progrès scientifique sont les thèmes de ces cinq nouvelles noires, très belles et glaçantes, situées dans un futur étrange et indéterminé. "Rat Island", la plus longue, imagine un avenir possible pour nos sociétés occidentales : des membres fortunés de l'élite attendent en haut d'un gratte-ciel l'arrivée d'un hélicoptère qui va les transporter dans un havre de paix et de sécurité, tandis que, à leurs pieds, les masses affamées et sans abri luttent pour survivre dans des rues dévastées et sillonnées par des gangs à moto. Les quatre autres, également impitoyables et dystopiques, mettent en scène des règlements de comptes mortels entre Pampelune, l'Afrique et Milan, où l'Etat de droit a baissé les bras. La violence, le cynisme et les émotions fortes les traversent de part en part. Après De la jalousie, Jo Nesbo s'impose de nouveau comme un nouvelliste accompli.