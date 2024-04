Acropole, Musée archéologique, ruelles de Plaka, tavernes pour partager mezzes et verres d'ouzo, terrasses ensoleillées perchées sur les collines, scènes de rébétiko, ateliers et concept-stores, balade sur les pas des Grecs anciens ou street art : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes - Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure d'Athènes !