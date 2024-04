Total Leadership. Devenez un meilleur leader, vivez pleinement

Maintenant plus que jamais, il ne s'agit plus uniquement, pour avoir du succès, d'être une super business woman (ou un super business man), il faut aussi être une personne formidable, performante mais accomplie dans tous les domaines de sa vie et pas seulement au travail. C'est un défi de taille. La bonne nouvelle est que, contrairement à la sagesse conventionnelle sur "l'équilibre", les différents domaines de votre vie ne sont pas en concurrence dans un jeu à somme nulle. Total Leadership est un modèle qui permet d'être performant en tant que leader non pas en échangeant un domaine contre un autre (le travail versus la vie de famille par exemple), mais en trouvant une valeur mutuelle dans les différents domaines.