L'ésotérisme pour tous. Entretiens avec Aldo La Fata

L'ésotérisme, après des millénaires d'existence et quelques décennies d'études universitaires, reste un foisonnement quasi illimité, couvrant tant l'histoire que la géographie du monde, au sein de toutes les religions (bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme, taoïsme...) et parfois en dehors. Grâce à une série de dix-sept entretiens vivants avec Aldo La Fata (dialogues, questions-réponses, aveux, échanges...), un panorama synthétique des innombrables ésotérismes se dessine et, plus fondamentalement, apparaît, au-delà des pièges et des fausses pistes, l'essence de l'ésotérisme.