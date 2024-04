Le Murmure de la mer

Ecoutez la Méditerranée, écoutez-la bien. Regardez-la, regardez-la bien. Ne percevez-vous pas, répercuté de vague en vague, le murmure ténu de milliers de vies glissant sur ces eaux bleues et limpides. Un murmure si fragile que souvent il s'éteint, avalé par les flots. à bord de l'" Ocean Viking ", le navire de sauvetage de SOS Méditerranée, on vit au quotidien avec ce murmure, ces mots portés par le vent, ces vies qui risquent tout pour la traversée. On le guette, on l'attend, on l'espère même. Car entendre le murmure, c'est pouvoir tendre la main. Sauver. Un impératif d'humanité. Quitte à se voir reprocher de " sauver trop de vies ". Pour recueillir ce murmure, Hippolyte a embarqué sur l'" Ocean Viking ".