L'Échappée belle

Quand l'amour devient prison Elsa est peintre, sublime et talentueuse. Tout lui réussit. Seul l'amour lui manque. Lors d'un vernissage, elle croise Eric. Très vite, ils ne se quittent plus. Mariage, cadeaux mots d'amour, Elsa vit un rêve éveillé. Mais bientôt ce bonheur se ternit : remarques voilées sur son physique, crises de jalousie, humiliations. Puis les amis qu'elle ne voit plus, l'isolement. Au début, Elsa trouvait romantique qu'Eric lui tienne si fort la main avant de s'endormir, désormais, elle a peur. Peur de ne pouvoir échapper à la prison qui se referme sur elle.