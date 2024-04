Baudelaire par Baudelaire. Les mots de l'oeuvre

Miser sur l'alliance du dictionnaire et de l'essai pour promouvoir une lecture active, fidèle, renouvelée ; signaler par le titre un retour à l'origine et la priorité accordée à un auteur victime d'un succès dispersif ; expliquer Baudelaire par Baudelaire en mobilisant des citations directes de l'oeuvre comprise au sens large : tels sont les choix d'un ouvrage qui assure la compréhension des vers et des proses, de la poétique et de la pensée du grand écrivain, par le biais de quatre-vingts mots-clés. "Pris très jeune de lexicomanie" , comme il le dit lui-même, hostile au laisser-aller d'un langage livré aux idéologies, Baudelaire devient le héros d'une épopée sémantique dont les combats et les conquêtes préfigurent les débats les plus contemporains.