Vieux-Nice, promenade des Anglais, cours Saleya, musée Matisse, colline de Cimiez, Negresco, tables en vogue et restaurants de cuisine ? nissarde'', terrasses ensoleillées et bars posés sur la plage, marchés et boutiques de créateurs : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur Geovelo.