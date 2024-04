Guide pratique de la profession libérale. De l'installation à la retraite

1, 7 million de libéraux exercent aujourd'hui en France, dont plus des deux tiers en totale indépendance ! Aussi étonnant que cela puisse être, ils ne sont pas toujours formés et accompagnés dans les aspects administratifs et de gestion de leur entreprise. Vous faites partie de ces professionnels et vous cherchez de l'aide afin de vous guider à travers les méandres de la profession libérale ? Installation, tenue de la comptabilité, frais de véhicules, cotisations sociales obligatoires, impôts, assurances, gestion de patrimoine, épargne, préparation à la retraite... Quel que soit votre domaine d'activité, profession de santé, juridique ou technique, cet ouvrage vous accompagnera dans toutes les étapes de la vie de libéral. De l'installation au départ à la retraite, l'autrice répond de façon concrète et pratique à vos questionnements légitimes autour de ce statut si particulier.