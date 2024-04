Le pouvoir du capital humain. Explorez votre potentiel avec l'approche I.M.D.E.

Qu'est-ce qui fait la différence entre le succès et l'échec dans le monde professionnel ? Choilio Dosso offre dans ce livre révolutionnaire une réponse surprenante : c'est le capital humain - notre potentiel unique -, qui est la clé de notre réussite. Dans un monde où la technologie et l'automatisation sont omniprésentes, il nous rappelle que notre atout le plus précieux est en fait intrinsèque à notre humanité. Ce livre nous guide à travers une exploration approfondie du concept de "capital humain" , par l'approche I. M. D. E. , nous aidant à comprendre comment Identifier, Mesurer, Développer et Exploiter notre propre potentiel pour améliorer notre productivité et obtenir une gratification professionnelle.