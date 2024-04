Le blues dans le sang. Une histoire de la musique noire américaine des champs de coton au ghetto new-yorkais

Cet ouvrage est une histoire de la musique noire américaine vue à travers les événements politiques et sociaux américains depuis le début du XVIIe siècle jusqu'aux années 1980. Lorsque des Africains sont déportés sur le sol américain pour y être esclaves, il se produit un choc culturel entre ces deux mondes. Dans un tel contexte, que devient la musique africaine de ces exilés et quelles sont ses fonctions dans son nouveau contexte ? Simple distraction dans une vie de dur labeur ? Rien de plus ? Dans les plantations de coton du sud, de canne à sucre, le long des côtes ou sur les grands fleuves tels que le Mississippi, dans les cases ou les églises s'élèvent chansons et cantiques. Pourtant certaines nuits, le vent murmure d'autres mélodies, des chants étranges comme des ombres redoutables qui racontent l'injustice de la captivité... L'émancipation met fin à l'esclavage en 1865. Cependant, après la douleur de la captivité, une violente ségrégation prend corps, essentiellement dans les Etats du sud. Dans ce contexte, la musique noire continue de distraire, de rassurer, de souder les liens entre frères d'infortune. Mais des guitares jouent des mélodies aux idées frondeuses et contestataires, les voix noires dénoncent la ségrégation qui sévit... Ce voyage musical nous transporte du Mississippi à la Nouvelle Orléans en passant par Kansas City ou Chicago. C'est dans le ghetto de New York qu'il s'achève, alors que le rap voit le jour...