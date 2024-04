J'explore le monde numérique. Internet, robots, cryptographie, programmation, intelligence artificielle... 55 activités sans écrans, 2e édition

Aujourd'hui, tous les enfants sont confrontés au numérique, et ce dès leur plus jeune âge. Mais comprennent-ils comment ce monde fonctionne ? En connaissent-ils les bonnes pratiques et les dangers ? Utilisent-ils les outils du numérique à bon escient, sans porter préjudice à leur image, à autrui ou à leur avenir ? Destiné aux 8-12 ans, ce livre leur apprendra à mieux appréhender le monde numérique qui les entoure, grâce à 52 activités sans écran de nature très variée : jeux, DIY, défis, discussions, contes... Les enfants seront ainsi amenés à explorer différents sujets comme la programmation, le binaire, le réseau Internet, la cryptographie, la robotique ou encore l'intelligence artificielle.