L'invention d'un père

Cet enfant, il l'avait désiré et pourtant, à quelques jours de l'accouchement, il avait fui. Incapable d'en faire plus, de devenir père. De sa fille, il ne connaissait que le prénom, le jour et l'heure de naissance, reçus par texto. Mais il a appris qu'il ne serait pas question pour lui de faire des projets d'avenir. "Fulgurant" , lui a dit le médecin en parlant de sa maladie. Il n'a plus que quelques mois à vivre, quelques mois pour être père. Alors il va aller chercher le bébé, l'enlever. Dans une baraque perdue au milieu des bois, il se cachera avec elle et s'inventera père. Avec ce roman bouleversant, Arnaud Friedmann raconte la folie d'un homme qui tente de racheter ses erreurs et de transmettre l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Loin du monde, dans une cabane qui a un air de paradis perdu autant que de masure délabrée, un homme et sa fille cheminent au bord du gouffre.