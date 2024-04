Cat-ology. Ce que pense votre chat vraiment

Pourquoi le chat ronronne-t-il ? Pourquoi laisse-t-il des souris mortes en cadeau (si on peut considérer ça comme un cadeau) sur votre oreiller ? Ce guide charmant tente de pénétrer dans les méandres les plus intimes de l'esprit des chats, dans leur philosophie de vie, dans leur façon de penser, pour aider le lecteur à comprendre ce qui se cache vraiment derrière les comportements bizarres et amusants de leur chat. Un hommage humoristique à tout ce qui rend les chats si merveilleux, avec des boutades et des illustrations hilarantes sur certaines de leurs manières les plus drôles.