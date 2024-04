Oedipe au cinéma

Accompagné vers la mort par sa fille Antigone, Odipe, aveugle, ne pourra voir ni la chute de Thèbes, ni l'avènement du septième art. Quelques millénaires plus tard, les auteurs de cet ouvrage collectif font acte de regard sur la situation contemporaine de la psychanalyse et de l'art cinématographique. Par le prisme d'une étude transdisciplinaire et d'un nouage nécessaire à la recherche contemporaine, le cinéma part à la rencontre de la psychanalyse, s'y associe, s'en détache, et inversement. Face à une abondance d'images de plus en plus violentes et à des angoisses massives de plus en plus fréquentes, le spectateur-patient (se) doit (de) supporter, témoigner et démasquer le réel contemporain ; faire face à des bouleversements sociaux, politiques, artistiques et moraux, en tentant de garder une éthique du regard (S. Rollet). En parcourant diverses époques historiques, sociales et cinématographiques, les spectres de Freud et de Lacan viendront ici rencontrer David Lynch, dialoguer avec Xavier Dolan, et fumer un cigare avec Gaspar Noé.