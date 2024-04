Bébé est là ! Petit guide pour vous aider si vous ne savez pas trop par où commencer

Futurs parents, ne paniquez pas, tout va bien se passer ! Grossesse, accouchement, sortie de la maternité, premiers jours à la maison, premières tétées, premiers soins, premiers échanges ... l'arrivée d'un bébé est un catalogue de premières fois... et c'est bien normal de ne pas tout à fait savoir comment s'yprendre ! Pédiatre depuis 20 ans, Célia Levavasseur vous explique l'essentiel pour se sentir prêt. e et compétent. e. Des conseils positifs, pratiques et beaucoup d'amour, évidemment, pour accueillie bébé ! Grossesse Projet de naissance A la maternité Retour à la maison Attachement Soins au bébé Alimentation Sommeil Pleurs Motricité... tout y est ! Une pédiatre parle aux futurs parents sans détour avec toujours autant d'humour de l'arrivée de leur bébé !