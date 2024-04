Les limites planétaires. Une nouvelle boussole pour l'habitabilité de la Terre

Comment continuer à croître dans un monde fini ? La question interroge le sens de ce que l'on appelle "développement", qui repose sur l'abondance des ressources et la prospérité matérielle. Le concept de limites planétaires, élaboré en 2009 par un groupe de scientifiques du monde entier, véhicule un message clair : on ne peut plus continuer à vivre comme nous le faisons aujourd'hui. Neuf limites ont été identifiées comme nécessaires à la stabilité des écosystèmes terrestres : le changement climatique, le plus médiatisé, mais aussi l'érosion de la biodiversité, l'appauvrissement de la couche d'ozone, la perturbation du cycle de l'eau douce... Neuf limites - dont six déjà dépassées - comme autant de garde-fous à stabiliser pour éviter le basculement qui mettrait l'humanité en situation délicate. Nourri des témoignages de chercheurs et d'acteurs de terrain engagés dans ces réflexions, ce quinzième titre de la collection "Points Fnau" invite les Etats, les autorités locales et les entreprises à mettre en oeuvre des mesures concrètes pour réduire leur impact sur l'environnement. Associées à l'idée d'un développement humain "équitable et juste", les limites planétaires pourraient dessiner de nouvelles politiques d'adaptation des territoires et ainsi contribuer à garantir l'habitabilité de la Terre.