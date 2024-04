Avengers Vs. X-Men T01

Le Phénix revient sur Terre, à la recherche d'un nouvel hôte, a priori ce serait Hope Summers, ce qui met tous les héros de la Terre en état d'alerte. Les mutants, Cyclope en tête, pensent que le Phénix peut sauver leur espèce menacée d'extinction, alors que les Avengers envisagent plutôt les effets destructeurs de l'arrivée de l'entité. Tout cela pourra-t-il se régler sans affrontement ? Sinon, quel camp choisira Wolverine ? Evènement ! Panini Comics lance sa collection poche MARVEL ! Cette nouvelle collection propose les sagas les plus importantes de l'univers Marvel en format poche, à moins de dix euros l'album. Lecteurs anciens ou novices, emmenez partout les oeuvres les plus accessibles et les plus importantes de la longue histoire Marvel. Et évidemment, l'un des crossovers les plus marquants de ces dernières décennies, orchestré par les plus grands auteurs de la galaxie Marvel et opposant les héros majeurs de la Maison des Idées, avait forcément sa place dans cette toute nouvelle gamme.