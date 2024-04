Dessiner, enseigner. François-Georges Pariset (1904-1980), historien de l’art au XXe siècle

Normal021falsefalsefalseFRJAX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 0cm ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 8. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; line-height : 107% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 11. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Cet ouvrage met en lumière des aspects inédits de la carrière et des pratiques de François-Georges Pariset (1904-1980). On découvre sa production graphique et sa conception de l'enseignement au prisme des fonds d'archives de l'INHA et de la bibliothèque municipale de Bordeaux. Ce volume met en lumière des aspects inédits liés à la carrière et aux pratiques de François-Georges Pariset (1904-1980). Premier professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain de la faculté des lettres de Bordeaux, Pariset est principalement connu comme l'un des spécialistes de Georges de La Tour (1593-1652) et des artistes lorrains de la Renaissance. Le traitement récent de ses archives personnelles et professionnelles, aujourd'hui conservées à la bibliothèque de l'INHA, à la bibliothèque municipale de Bordeaux ou encore à l'université Bordeaux Montaigne, permet notamment d'étudier ses enseignements et de découvrir sa production graphique. Myriam Metayer et Adriana Sotropa explorent ces deux composantes significatives des fonds d'archives, contribuant à mieux analyser les racines intellectuelles de François-Georges Pariset. Les autrices reviennent ainsi sur les traces d'une histoire de l'art inscrite aux croisements de l'érudition, de la connaissance empirique des oeuvres et de la compréhension des formes saisies dans leur contexte. Le cas de François-Georges Pariset soulève par ailleurs des questions relatives à la fabrique institutionnelle de la discipline, dans le cadre universitaire de l'immédiat après-guerre jusqu'aux années 1970. L'ouvrage est enrichi par les contributions de Sophie Derrot (directrice adjointe de la bibliothèque de l'INHA), Clotilde Angleys et Hélène Fleury Ameztoy (respectivement cheffe de service et responsable des collections et médiations régionales et patrimoniales de la bibliothèque municipale de Bordeaux), qui présentent les deux fonds Pariset conservés dans ces institutions.