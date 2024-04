Marcel Pagnol, un autre regard

Ecrivain, dramaturge, me morialiste, essayiste, romancier, cine aste, Marcel Pagnol laisse derrie re lui une brillante carrie re qui force l'admiration. Karin Hann, spe cialiste de son oeuvre, e claire de façon originale et approfondie l'ensemble de sa cre ation artistique, qu'il s'agisse des pie ces de the a tre, des livres ou des films. Elle de voile ainsi ce que cachent le rire ou les larmes, ce qui relie ses diffe rentes productions et les the mes chers a l'auteur. Comment concevait-il l'amour ? Quelle e tait sa vision des femmes ? Sa Provence existe-t-elle vraiment ? A-t-il sublime le re cit qu'il nous offre de son enfance ? Pourquoi est-il universel ? Si le langage de Pagnol se distingue par sa sobrie te , son style se re ve le unique, sa plume image e demeurant inimitable. Dans une approche accessible, e taye e de nombreux exemples savoureux, cet ouvrage documente propose un autre regard sur une re alisation magistrale qui de fie le temps. Une enque te qui se lit comme un roman !