Prier 15 jours avec Antoine de Saint Exupéry

Depuis sa disparition, dans le crash de son avion, au large des côtes marseillaises, Antoine de Saint Exupéry (1900-1944) jouit d'une popularité qui ne faiblit pas, en France et dans le monde entier, grâce aux traductions du Petit Prince dans plusieurs centaines de langues. Mais c'est tout au long de son oeuvre que l'écrivain-pilote a su trouver les mots et toucher les coeurs des chercheurs de sens. Antoine de Saint Exupéry nous invite à ne pas rester sourd à l'appel de la vie, cet appel si particulier à chacun mais universel, et à y prendre notre part. Lire Saint Exupéry, c'est embarquer dans une inlassable quête intérieure vers le plus humain, vers le plus fraternel, et vers Dieu. Car Dieu est omniprésent dans l'oeuvre de celui qui cherchait le silence des mots intérieurs et priait ainsi : "Apparais-moi, Seigneur, car tout est dur lorsqu'on perd le goût de Dieu... Quand je mourrai : Seigneur, j'arrive à Toi, car j'ai labouré en Ton nom". Le père Stan Rougier, éducateur, infirmier, aumônier de jeunes, a nourri toute sa vie une amitié littéraire et spirituelle avec Saint Exupéry. Béatrice Guibert a été conseillère auprès de la Cour suprême du Nicaragua.