Prier 15 jours avec le pape François

Avec un pape jésuite au nom franciscain, venu pour la première fois d'Amérique latine, on pouvait imaginer qu'un temps nouveau allait s'ouvrir pour l'Eglise. Mais à ce point ? Dans un langage qui sait rejoindre les hommes et les femmes les plus simples, en abordant des thématiques qui concernent tout être humain, croyant ou non, le pape François s'est fait l'ami de tous. Ses réformes à la Curie, son ouverture aux souffrances de l'humanité - en particulier envers les familles désunies - ont cependant engendré du scepticisme parmi les rangs les plus classiques du catholicisme. Autorité morale universellement reconnue, l'homme de Dieu s'emploie à faire entendre sa voix pour résoudre conflits et violences. Un ouvrage pour contempler l'action divine et saluer la détermination d'un homme hors du commun. François Vayne, journaliste au Vatican, dirige la communication de l'ordre du Saint-Sépulcre, qui soutient les chrétiens de Terre sainte et du Moyen-Orient. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le pape François et de Prier 15 jours avec Bernadette.