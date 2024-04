Rave Tome 1 . Edition collector

La première oeuvre de l'auteur de Fairy Tail Par le passé eut lieu une grande guerre entre les Rave les pierres sacrées et les Dark Bring les pierres maléfiques La bataille finale se conclut par une effroyable explosion appelée Overdrive Les Rave se dispersèrent à travers le monde et les Dark Bring ne firent plus parler d'eux... Cinquante ans plus tard les Dark Bring sont ramenés sur le devant de la scène par Demon Card une organisation de criminels Le monde est sur le point de basculer dans les ténèbres Haru un jeune garçon qui habite sur l'île Garage est choisi par Rave pour devenir le sauveur tant attendu Désormais il est le seul à pouvoir utiliser le pouvoir de Rave et il va nous en faire une démonstration &NewLine ; Rave est la première série emblématique de Hiro Mashima celle qui l'a définitivement ancré dans le panthéon des auteurs de shonen à succès Afin de proposer une version plus conforme aux attentes des lectrices et lecteurs actuels la série revient donc sous la forme de volumes doubles en grand format