Contes du temps où les humains et les animaux parlaient la même langue

"Il y a très très longtemps, au temps où les humains et les animaux parlaient la même langue et se comprenaient. . ". Cette formule d'ouverture de certains contes populaires peut introduire tous les récits de ce recueil. Qu'ils soient merveilleux ou réalistes, ces contes mettent en scène des animaux qui entendent bien ce que les humains racontent et qui observent bien leurs actes et réagissent en conséquence. Après le succès des recueils "Contes curieux", "Contes très merveilleux" et "Contes pour jeunes filles intrépides", Praline Gay-Para nous offre une savoureuse sélection de récits et légendes révélant qu'un jour les humains vécurent en harmonie avec le monde qui les entourait. Et nous invite à retrouver ce lien, profond, qui nous unit aux animaux, et à tout le tissu du vivant.