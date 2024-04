Une partie de Carolina

Carolina est une petite fille coquette, mais peu sûre d'elle. Une petite voix lui chuchote en permanence qu'elle est nulle, que personne ne l'aime ; alors elle commence à la croire... Sa monitrice d'équitation et sa mère vont l'aider à comprendre d'où vient cette petite voix et, surtout, à retrouver confiance en elle. Avec cette histoire simple et touchante, accompagnée de douces illustrations, Elodie Schilt apprend aux enfants à mieux comprendre leurs pensées et à prendre confiance en eux.