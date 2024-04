La Vie secrète des bigotes

Caroletta ne sait que faire de sa relation avec sa meilleure amie, dans laquelle le charnel a délicieusement pris le dessus. Olivia, huit ans, raconte que "Dieu" s'isole tous les lundis avec sa mère... Lyra se demande comment faire l'amour à un physicien, tandis que Jael, à quatorze ans, tombe sous le charme de l'épouse du pasteur. Cet ouvrage explore les désirs secrets de femmes afro-américaines d'une paroisse dans les années 1990, entre élans inavoués, premiers émois et histoires interdites. Deesha Philyaw séduit par la fraîcheur avec lesquels elle aborde le droit au bonheur, la liberté de disposer de son corps, la pression familiale ou encore le poids des coutumes et du racisme. Deesha Philyaw dit beaucoup de choses belles et terribles en peu de mot. Un chef-d'oeuvre de drôlerie et de détresse tout en tension narrative, au moyen d'une inventivité formelle pensée pour nous emporter. Gladys Marivat, Le Monde. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Florence Lévy-Paoloni.