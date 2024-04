D'où vient l'amour

Début des années 40. Samuel Poujol, vingt-deux ans, est le fils unique du patron des Ateliers Poujol, une fabrique de sous-vêtements de luxe, dans le Gard. Maud, dix-sept ans, y travaille depuis quelques mois. Ca ne se voit pas qu'elle est enceinte, une grossesse de poupée. Le fruit d'un amour secret. Ca ne se voit pas non plus que Samuel a pour ambition d'égaler son père, cet ami des Juifs pourchassés. Va-t-il épouser la jeune femme le moment venu ? Gâcher son avenir par un scandale ? Maud se pose la question, la pose à l'enfant sur le point de naître. Est-ce qu'il sera content ? On se donne à l'amour trop jeune et la fatalité vous tend les bras. Ce livre tient toutes ses promesses romanesques et poétiques. François Lestavel, Paris Match. Queffélec sait décrire l'amour à son paroxysme. Parce qu'il est porté par un souffle puissant et un style animé par les forces telluriques des Cévennes, son roman possède la force et la dureté de la vie. Jean-René Van der Plaetsen, Le Figaro magazine.