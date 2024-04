La boîte à outils du bien-être au travail. 62 outils et méthodes, 2e édition

Comment cultiver un esprit positif et ouvert au travail ? Comment clarifier ses objectifs ? Comment se connecter à ses ressources ? Comment développer sa dynamique émotionnelle pour la mettre au service d'une action positive et constructive ? Comment calmer son mental et prendre de la hauteur pour voir plus loin ? Comment réguler son stress et renforcer sa motivation ? Comment y voir clair dans son organisation ? Comment prendre sa place face à autrui dans le quotidien ? Comment favoriser la coopération et cultiver l'intelligence collective avec ses collègues ? Découvrez tous les outils indispensables pour réussir la mise en place d'actions qui favoriseront votre bien-être au travail, votre organisation et vos relations au quotidien.