Manuel d'art-thérapie. 4e édition

L'art-thérapie est une pratique séduisante. Pour l'art-thérapeute, elle semble croiser le soin (se rendre utile) et l'art (le beau), d'où son attrait. Mais sans un cadrede travail rigoureux, elle peut vite se perdre dans une multitude de pratiques confuses. Dans cet ouvrage, Annie Boyer-Labrouche expose de façon concrète et simple comment l'art entendu comme mode d'expression peut se mettre au service du soin à travers la relation thérapeutique. Elle démontre avec clarté combien la stimulation de la création et de l'imaginaire ainsi mise en oeuvre dans les ateliers d'art-thérapie peut aider à repousser l'angoisse et permettre la réintégration du soi.