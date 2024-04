Mémo Lycée - Français 2de / 1re - 2024 - Cahier - élève

Un cahier aide-mémoire et outil d'entraînement compact, en 69 fiches, permettant de couvrir l'ensemble des connaissances à maîtriser en français lycée et pour le baccalauréat. Ce cahier est un véritable vade mecum du français au lycée : de nombreuses fiches de langue pour éclairer l'élève sur les principales difficultés de la langue et le préparer à l'épreuve de langue de l'oral du bac ; des leçons concises et très visuelles pour aller à l'essentiel et réviser les savoirs rapidement en vue d'une évaluation ou des épreuves du bac ; des exercices de difficulté croissante pour progresser en douceur ; des exercices numériques autocorrectifs en plus, sur chaque notion, pour réactiver régulièrement ses connaissances en autonomie, progresser et évaluer ses progrès ; tous les corrigés en fiches pdf pour l'enseignant, qui pourra les distribuer à volonté à ses élèves pour un entraînement autonome.