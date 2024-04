Gâteaux sans cuisson

Pas besoin d'allumer un four pour préparer des desserts hyper-gourmands ! Charlotte, tiramisu, cheesecake, marquise, parfait glacé, mais aussi quelques recettes détournées de tartes, de cookies et même un brownie... Régalez-vous avec 35 desserts fondants, crémeux ou croustillants, qui préfèrent la fraîcheur d'un réfrigérateur à la chaleur du four ! Qu'il s'agisse d'une envie gourmande, d'un goûter entre amis ou d'un repas festif, vous trouverez dans ce livre des idées de douceurs sans cuisson qui raviront à coup sûr toutes les papilles !