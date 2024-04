Je sais reconnaître les petites bêtes. Mon carnet nature

Un cahier d'identification simple et ludique. - Il s'agit d'apprendre à reconnaître 25 petites bêtes communes : qui volent (mouches, abeille, libellules...), qui rampent (limace, escargot, lézard...), et aussi les araignées, coccinelles, lombrics, gendarmes, cigales, grillons etc. - A chaque fois qu'une petite bête a été vue "en vrai", l'enfant colle un autocollant sur sa fiche d'identification. - De nombreuses pages jeux : coloriages, 7 différences, labyrinthes etc. - Quelques thématiques plus larges sur la transformation du papillon, les insectes qui piquent, la fourmilière... - Et des pages d'activités pratiques : construire un hôtel à insectes, et planter une jachère fleurie