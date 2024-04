Partez à la découverte des plus belles fleurs des prairies, un véritable spectacle de couleurs qui égaye nos paysages. Azur, or, mauve, lilas, rubis... Ces teintes éblouissantes témoignent de la richesse de la nature qui nous entoure. Mais saviez-vous que la diversité de couleurs réside dans la composition de la terre ? La teneur en nutriments du sol influence la variété florale, créant des prairies aux palettes variées ou monochromes. Ce Petit livre de la nature vous invite à explorer les secrets des prairies. Vous y découvrirez pourquoi certaines sont riches en couleurs, tandis que d'autres demeurent plus sobres. Les prairies grasses, fertilisées par divers apports, sont souvent dominées par quelques espèces compétitives. En revanche, les prairies maigres, établies sur des sols peu riches en nutriments, abritent une biodiversité florale exceptionnelle. Grâce à des pages richement illustrées, vous apprendrez à reconnaître les fleurs emblématiques de ces prairies, en comprenant leurs besoins spécifiques. Vous ne verrez plus jamais ces fleurs des prés de la même manière. Ce guide s'inscrit dans notre collection de petits livres conçus pour les curieux de nature. Il offre des descriptions complètes et accessibles, des illustrations précises et vivantes, le tout dans un format compact que vous pourrez emporter partout. Une invitation à découvrir la richesse de notre environnement, même dans les lieux les plus communs.