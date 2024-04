La roue du Hamster. Sortir des compulsions de répétition avec l'Ennéagramme

Effectuant de gros plans sur les mécanismes de la psyché et leurs excès, cherchant à dévoiler les angles morts de la conscience, dévoilant leurs aveuglements et leurs chimères, alternant des préconisations thérapeutiques concrètes et des réflexions sur l'aventure de l'âme, cet ouvrage d'une thérapeute ayant fait ses classes à l'école jungienne Savoir psy, également passée par le coaching, l'analyse du discours et la littérature comparée, est inclassable et surprenant. Scénarisé et éclectique, gorgé de références puisées dans le cinéma, l'Histoire, les séries télévisées, la littérature, l'actualité, et bien sûr de cas cliniques, cet essai en psychologie peut se lire aussi bien comme un roman, une méditation philosophique ou un manuel de survie psychique aux préconisations aussi pragmatiques que salutaires... Car l'enjeu est bien de sortir de la cage de nos conditionnements, de nous libérer de l'emprise de nos compulsions de répétition, de recouvrer notre précieux libre arbitre afin d'écrire l'histoire inédite et singulière de notre destinée !