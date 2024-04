Prier 15 jours avec Don Bosco

Père et maître de la jeunesse, Jean Bosco (1815-1888) était à la fois un pédagogue visionnaire et un prêtre chaleureux, proche de tous. Pour servir les jeunes de la rue, il conseilla le ministre de l'Intérieur du Piémont. Il fut reconnu pour la pertinence de ses intuitions pédagogiques et pastorales : développer sur les quartiers qualifiés de sensibles des actions de prévention, lutter contre le désoeuvrement et le décrochage scolaire, offrir grâce au foyer une alternative à l'incarcération, favoriser la mixité sociale, aller vers les jeunes qui ne fréquentent pas ou plus l'église... Ce prêtre italien facétieux, fondateur des Salésiens, fascine par la justesse de ses analyses, l'audace de ses propositions, son amour indéfectible des jeunes et sa confiance totale dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, on aime à l'imaginer dire aux jeunes, un sourire aux lèvres et le regard empli de confiance : "Vis tes rêves, n'aie pas peur, bâtis la paix et demeure dans la joie". Jean-Marie Petitclerc est prêtre salésien, éducateur et polytechnicien. Il est l'auteur de nombreux livres sur les jeunes et l'éducation, notamment Prier 15 jours avec Dominique Savio, jeune disciple de Don Bosco.