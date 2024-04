Ernest et Célestine - Bienvenue les enfants !. Edition cartonnée

Antoine nous a déjà écrit trois lettres ! Et Ernest n'a pas répondu, alors que moi, j'aimerais tant le voir. Eh bien, puisque c'est comme ça, je lui écrirai moi. Sans le dire à Ernest. Parce qu'Ernest n'invite jamais personne. Sauf SES amis. Toujours les mêmes. Allez, c'est parti : Cher Antoine, C'est Célestine qui t'écrit. Je voudrais te voir mais je ne sais pas comment je dois faire. Moi, j'habite au 13 rue de l'éctolitre. C'est la rue tout au bout du village. Quand on voit le gros arbre, c'est là. Viens me voir ! Célestine