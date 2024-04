Enseignement Scientifique Tle - 2024 - Manuel - élève

Un manuel intégrant SVT, physique-chimie, maths et informatique dans un ensemble cohérent et motivant pour tous les profils d'élèves. Des fiches de maths pour réviser et intégrer les savoir-faire essentiels. Un manuel conforme au nouveau programme d'enseignement scientifique applicable à la rentrée 2024. Nos équipes d'auteurs expérimentées en SVT, physique-chimie, mathématiques et informatique se sont associées pour offrir aux professeurs et aux élèves des outils pédagogiques clés en main. Des révisions des classes précédentes. Des situations pour tester ses acquis avant d'aborder chaque chapitre. Des banques d'activités. Des cours complets avec des schémas-bilans. Les mots-clés du programme et leur définition clairement mis en évidence. Des pages d'exercices pour : tester ses connaissances avec des questions de cours et des QCM ; travailler en autonomie avec des exercices résolus et des aides méthodologiques ; s'entraîner et se préparer au contrôle continu. De nombreuses ressources numériques accessibles facilement et gratuitement.