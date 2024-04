Ultimate Spider-Man T02 Dans la gueule du lou

Spider-Man contre le Bouffon Vert : la revanche ! Peter Parker pensait que Norman Osborn était mort, mais le voilà de retour. Il n'est pas le seul à en vouloir à Spider-Man, puisque le Docteur Octopus et Kraven font aussi leur apparition. Spidey parviendra-t-il à continuer de lutter contre le crime sans mettre en danger son amie Mary Jane ? Evènement ! Panini Comics lance sa collection poche MARVEL ! Cette nouvelle collection propose les sagas les plus importantes de l'univers Marvel en format poche, à moins de dix euros l'album. Lecteurs anciens ou novices, emmenez partout les oeuvres les plus accessibles et les plus importantes de la longue histoire Marvel. Le choix des séries Ultimate était une évidence pour le lancement de la gamme, puisqu'elles ont été spécifiquement pensées pour présenter les plus grands héros à un nouveau public.